Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve Arkadaşlarını Andı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deniz, Yusuf ve Hüseyin ülkemizin bağımsızlığı uğruna çıktıkları yolda aramızdan kopartılan, kendi kaderlerini memleketin kaderiyle eşitleyen cesur yüreklerdi" ifadelerini kullandı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deniz, Yusuf ve Hüseyin ülkemizin bağımsızlığı uğruna çıktıkları yolda aramızdan kopartılan, kendi kaderlerini memleketin kaderiyle eşitleyen cesur yüreklerdi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com