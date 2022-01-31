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Kick Boks'ta 2 altın 1 gümüş madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kick Boks'ta 2 altın 1 gümüş madalya

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından, Ordu'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular 3 madalya ile döndü.

ORDU (İHA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından, Ordu'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular 3 madalya ile döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve kick boksta yılın ilk yurt içi organizasyonu Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen, 76 ilden 6 bine yakın sporcu, antrenör ve hakemin katıldığı turnuva sona erdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan eşliğinde turnuvaya katılan sporcular 2 altın 1 gümüş madalya kazandı. Arda Can Durmuş Yıldızlar Türkiye Şampiyonu, Ünzile Selin Ak Gençler Türkiye Şampiyonu ve Hilal Gürsu Gençler Türkiye ikincisi oldu.

Düzceli sporcular Gençler Dünya Şampiyonası için yollarına devam ediyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gümüş Madalya, Kick Boks, Türkiye, Ordu, Spor, Haber

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