Kibar Holding, yenilikçi fikirleri Mavi Damla Ödülleri ile destekliyor

24.09.2019 14:32

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, çalışanlarının üretici projeleri ve yenilikçi fikirlerini Mavi Damla Ödülleri'yle destekliyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve geleneksel hale gelen organizasyonda toplam 44 projenin 12'si ödülle buluştu.



"Her başarılı proje, önce bir fikir damlasıyla başlar ve dalgalar halinde yayılır" sloganıyla hayata geçirilen Mavi Damla Ödülleri, Kibar Holding çalışanlarının üretici ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, başarı hikayelerini grup şirketleriyle paylaşmak amacıyla düzenleniyor. 44 projenin yarıştığı Mavi Damla Ödülleri töreni Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ev sahipliğinde; konuk konuşmacı Serdar Kuzuloğlu ve grup çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Törende 12 proje ödüle layık görüldü.



4 kategoride dikkat çeken projeler



Mavi Damla Ödülleri'nde 'Verimlilik ile Değer Katanlar', 'Müşteride Fark Oluşturanlar', 'İnovasyon ile Geleceğe Yön Verenler' ve 'Dijitalleşenler' olmak üzere 4 kategoride kazanan ekipler ödüllerini Kibar Holding Yönetim Kurulu'ndan aldılar.



"Mavi Damla Ödülleri, öğrenme kültürünü destekliyor"



Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, geçen yılki organizasyonda 39, bu yıl ise 44 projenin Mavi Damla Ödülleri için yarıştığını belirterek, "Kibar Holding çatısı altında beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın bu organizasyona gösterdiği ilgi, yenilikçi fikirlerin desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu kanıtlar nitelikte. Mavi Damla Ödülleri şirketteki gelişim ve birbirinden öğrenme kültürünü destekliyor. Organizasyonda sunulan üretici projeler bizlere gurur veriyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA