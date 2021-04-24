Kevin N'Koudou kariyerinde ilk kez 1 maçta 2 gol attı
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Kevin N'Koudou kariyerinde ilk kez 1 maçta 2 gol attı

Kevin N'Koudou kariyerinde ilk kez 1 maçta 2 gol attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u Ghezzal ve N'Koudou'nun golleriyle 3-1 mağlup ederken, Fransız oyuncu N'Koudou kariyerinde ilk kez 1 maçta 2 gol attı.

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u Ghezzal ve N'Koudou'nun golleriyle 3-1 mağlup ederken, Fransız oyuncu N'Koudou kariyerinde ilk kez 1 maçta 2 gol attı.

Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden lider Beşiktaş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken zirve yarışında hata yapmadı. Mücadelenin 5. dakikasında Ghezzal'ın golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, bu golden 1 dakika sonra ise Pedro Henrique'nin golüne engel olamadı. Ancak siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan isim N'Koudou oldu. Fransız yıldız 12. dakikada Ljajic'ten aldığı pasla ceza sahası sol çaprazından rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla fileleri havalandırarak takımını yeniden öne geçirdi. Karşılaşmanın 65. dakikasında ise Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği ortada bekletmeden şutunu çıkaran N'Koudou, takımının 3. golüne imza atarken, kariyerinde de ilk kez bir maçta 2 gol birden kaydetti.

Kevin N'Koudou, Kayserispor karşısında kaydettiği 2 golle, bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı. N'Koudou, ligin geri kalanında BB Erzurumspor, Kayserispor, Galatasaray ve Alanyaspor filelerini havalandırmayı başarmıştı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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