Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi.

22.08.2019 01:36
Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou, İstanbul'a geldi.
Paris'ten kalkan tarifeli uçakla saat 01.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Kevin N'Koudou'yu Beşiktaş'ın sportif direktörü Ali Naibi karşıladı.
N'Koudou'nun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini 4 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş, oyuncunun kulübü Tottenham'a bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
N'Koudou'nun havalimanından görüntüleri
N'Koudou'nun Ali Naibi ile bir araya gelmesi


Kaynak: DHA
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