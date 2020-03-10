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Manchester City, Kevin de Bruyne, Leroy Sane, Spor

Kevin De Bruyne, Antremanlara Geri Döndü

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne sakatlığından dolayı son 2 maçı kaçırdıktan sonra antremanlara geri döndü. Premier Lig'te oynayacağı Arsenal maçı için hazırlıklarına devam eden City'de, Ağustos'ta Community Shield maçında geçirdiği sakatlıktan itibaren sahalardan uzak Leroy Sane'de antremana katıldı.

10.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:21

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne sakatlığından dolayı son 2 maçı kaçırdıktan sonra antremanlara geri döndü. Premier Lig'te oynayacağı Arsenal maçı için hazırlıklarına devam eden City'de, Ağustos'ta Community Shield maçında geçirdiği sakatlıktan itibaren sahalardan uzak Leroy Sane'de antremana katıldı.

Kevin De Bruyne, Antremanlara Geri Döndü
Kaynak: Dugout

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