Kevin De Bruyne, Antremanlara Geri Döndü Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne sakatlığından dolayı son 2 maçı kaçırdıktan sonra antremanlara geri döndü. Premier Lig'te oynayacağı Arsenal maçı için hazırlıklarına devam eden City'de, Ağustos'ta Community Shield maçında geçirdiği sakatlıktan itibaren sahalardan uzak Leroy Sane'de antremana katıldı.

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne sakatlığından dolayı son 2 maçı kaçırdıktan sonra antremanlara geri döndü. Premier Lig'te oynayacağı Arsenal maçı için hazırlıklarına devam eden City'de, Ağustos'ta Community Shield maçında geçirdiği sakatlıktan itibaren sahalardan uzak Leroy Sane'de antremana katıldı. Kaynak: Dugout