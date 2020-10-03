Kamu bankaları hisselerini aldığı Keskinoğlu firmasını iflastan kurtardı, Samsunlu Köytür ise iflas etti
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Kamu bankaları hisselerini aldığı Keskinoğlu firmasını iflastan kurtardı, Samsunlu Köytür ise iflas etti

03.10.2020 10:24 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:45

Kamu bankaları, konkordato ilan eden Keskinoğlu'nun hisselerini devralarak şirketi iflastan kurtardı. Keskinoğlu tekrar üretime başlarken, iflas eden Samsunlu Köytür'e üretim yapan bölge üreticileri "Şirket kurtarırken şehircilik mi yapılıyor?" diyerek isyan etti.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın borçlarını devralarak kurtardığı Keskinoğlu üretime yeniden başladı ama tüm tavukçular bu kadar şanslı değil. 3 kamu bankasının Keskinoğu'nun hisselerini devralarak tavukçuluk işine girmesinin ardından aynı bankalara borcu olan ama iflas eden firmalar duruma tepki gösteriyor. Son örnek önceki gün iflası açıklanan Köytür. Vakıfbank ve Ziraat Bankası'na kredi borcu olan ve konkordato ilan eden Köytür firması 5 yıldır yaşam mücadelesi veriyordu ancak önceki gün iflas ettiği açıklandı.

"ŞİRKET KURTARILIRKEN AYRIMCILIK MI YAPILIYOR?"

Samsun'un önemli firmalarından olan Köytür, 2015 yılında zorluklar yaşamaya başlamıştı. 500 şirket çalışanı, 100 civarındaki kümes çalışanı, nakliye firmalarında çalışan personel ile birlikte toplam 5 bin kişinin ekmek yediği firma önceki gün iflas açıkladı. Firmaya üretim yapan bölge üreticileri, "Şirketler kurtarılırken ayrımcılık mı yapılıyor? Manisalı firma kurtarılırken neden Samsunlu firma iflas etmeye bırakılıyor" diyerek isyan etti.

Bölge üreticileri, kırsal kalkınma açısından bölgeye önemli katkısı bulunan Köytür'ün toplam borcunun 150 milyon TL olduğunu belirtirken, sorunun kamu bankalarındaki bürokrasiden kaynaklandığını iddia etti. (Sözcü)

Kamu bankaları hisselerini aldığı Keskinoğlu firmasını iflastan kurtardı, Samsunlu Köytür ise iflas etti
Haber Yorumları (3)
BABANİN MALİMİLA DEVLET: patron bey luks hayat yasarken bu milletin garibani yiyecek et bulamiyordu devletine guvenipmi actin fabrikayi sana teminatmi verdiler devletin yaptigi basli basina yanlis neden borclarini bu millet cekmek zorunda ?
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GERÇEKÇİ: Şehircilik yapmıyorlar. Adamcılık yapıyorlar, particilik, yandaşlık, taraf olmak. Adına ne koyarsanız koyun. Yıllık rutin olarak vergi borçları silinen holdingler var bu ülkede. Benim elektrik faturamı siliyorlar mı? Ya senin doğalgazını? Kendinize gelin artık. Aklınızı başınıza toplayın. Her iki kesim için de söylüyorum. Diğerleri gelince de aynı şeyler olacak. Halk artık aklını başına toplamalı!
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GERÇEK: Bu zamanda gıda üreten firma iflasmı eder arkadaş biraz az çalın
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