Kerem Öncel kimdir? Kerem Öncel kaç yaşında, nereli? Kerem Öncel biyografisi!

Kerem Öncel 1962 yılında Ankara'da doğan Türk spor spikeri ve televizyon programcısı olan Kerem Öncel kimdir? Kerem Öncel kaç yaşında, nereli? Kerem Öncel mesleği nedir? Kerem Öncel hayatı ve biyografisi nedir?

Kerem Öncel 1962 yılında Ankara'da doğan Türk spor spikeri ve televizyon programcısı olan Kerem Öncel kimdir? Kerem Öncel kaç yaşında, nereli? Kerem Öncel mesleği nedir? Kerem Öncel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KEREM ÖNCEL KİMDİR?

Kerem Öncel 1962 yılında Ankara'da doğan Türk spor spikeri ve televizyon programcısıdır.

KARİYERİ

1992 yılında itibaren TRT'de başladığı spor spikerliği kariyerinde Türkiye'de ve dünyada birçok şehirde çeşitli lig, turnuva maçlarını anlatmış olan Öncel ATV'de (1994-2000) ve Cine 5'te (2001-2002) çalıştı. 2002 yılında TRT'ye dönen Öncel, burada sürdürdüğü maç spikerliği kariyerinin dışında programlar yaptı. Son olarak Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası'nda maç anlatmış olan Öncel, halen TRT Spor kanalında İlknur Özzengin ile Spor Gündemi adlı sunmayı sürdürmektedir.

KİTAPLARI

O Pası Gol Yapamadım (2015)