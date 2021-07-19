Kerem Kamal: "Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kerem Kamal: "Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Kerem Kamal: "Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum" İSTANBUL(İHA)Milli Güreşçi Kerem Kamal, "Her şey takdiri ilahi ama, ben nasibe ve hislerime çok güvenen bir insanım. Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum.

- Kerem Kamal: "Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum"

İSTANBUL - İSTANBUL(İHA)Milli Güreşçi Kerem Kamal, "Her şey takdiri ilahi ama, ben nasibe ve hislerime çok güvenen bir insanım. Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum. Henüz 21 yaşındayım daha yolun başındayım" diye konuştu.

Kariyerinde ilk kez Olimpiyatlarda mücadele edecek olan 21 yaşındaki güreşçi Kerem Kamal ise madalya alacağına inandığını belirterek, "Artık hazırlıklarımızın son evresine geldik. Bundan önceki kamplarda eksiklerimizi giderdik. Enerji depolayıp Japonya'ya o şekilde hareket etmek istiyoruz. Şu anda Tüm hazırlıklarımız çok iyi. Bir sakatlığımız yok. Sadece zamanımızı bekliyoruz. Bu erteleme bana çok iyi geldi. Bir yaş daha büyüdüm. Güreş zekam bir sene daha arttı. Rakiplerime oranla aramda ki güç farkını kapattım. Hem güçlendim, hem de hatalarımı görme fırsatım oldu. Dolayısıyla bu erteleme benim için çok olumlu geçti. Her şey takdiri ilahi ama, ben nasibe ve hislerime çok güvenen bir insanım. Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum. Henüz 21 yaşındayım daha yolun başındayım. Bu ilk olimpiyatım olacak. Burada başarılı olup yoluma daha güçlü devam etmek istiyorum. Önümde en az 10 yıllık bir güreş hayatım var. Daha büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

Kerem Kamal: 'Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum'
Kerem Kamal: 'Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum'
Kerem Kamal: 'Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum'
Kerem Kamal: 'Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kerem Kamal: "Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 12:37:34. #1.14#

title