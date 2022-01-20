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Kerem Can Akyüz, Kocaelispor'da

Kerem Can Akyüz, Kocaelispor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor, 32 yaşındaki sol bek Kerem Can Akyüz'ü transfer etti.

Kocaelispor, 32 yaşındaki sol bek Kerem Can Akyüz'ü transfer etti.

Kocaelispor, Gençlerbirliği'nin tecrübeli oyuncusu Kerem Can Akyüz'ü kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun 1.5 yıllığına Kocaelispor kadrosuna dahil edildiği bildirildi.

Sol bek mevkiinde forma giyen Kerem Can Akyüz, futbola Karşıyaka'da başladı. Kariyerinde Adana Demirspor, Bursaspor, Samsunspor gibi pek çok farklı kulüpte ter döken deneyimli futbolcu, son olarak sezon başından beri Gençlerbirliği'nde oynuyordu. Kırmızı-siyahlılarla tamamı 11 olmak üzere 19 maçta forma şansı bulan Akyüz, sezonun geri kalanında Kocaelispor için mücadele edecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Kerem Can Akyüz, Gençlerbirliği, Spor, Haber

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