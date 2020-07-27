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Kerem Can Akyüz, Bursaspor'a veda etti

Yeşil-beyazlıların sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz, kulübe veda etti.

Kerem Can Akyüz, Bursaspor'a veda etti
27.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:03

Yeşil-beyazlıların sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz, kulübe veda etti.

Bursaspor'a devre arası katılan Kerem Can Akyüz, camiaya veda etti. 31 yaşındaki sol bek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Saygıdeğer büyük Bursaspor taraftarı. Sezon boyunca yaşanılan olumsuzluklara rağmen ben ve takım arkadaşlarım her şeyi bir kenara bırakıp şampiyonluk mücadelesini terimizin son damlasına kadar en iyi şekilde vermeye çalıştık. Hiçbir zaman bu armaya ihanet etmedik. Sakat oynadık, maddi konuları geride bıraktık, sahaya çıkan 11 kardeşimizin terini sildik, büyük Bursaspor'u bireysel menfaatlerimizin önünde tuttuk. Büyük fedakarlıklar yaptık ama elden gelen bu kadar. Bu formayı giymekten ve böyle karakterli oyuncular (1 kişi hariç) ile savaşmaktan gurur duydum. Kendi adıma sizden özür ve af diliyorum. Bugüne kadar verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Bursaspor yıkılmaz. Sevgi ve saygıyla, hoşça kalın." - BURSA

Kaynak: İHA

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