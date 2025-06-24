Kerem Aktürkoğlu neden yok? Kerem Aktürkoğlu Benfica Bayern Münih maçında yok mu?

Kerem Aktürkoğlu neden yok? Kerem Aktürkoğlu Benfica Bayern Münih maçında yok mu?
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Benfica ile Bayern Münih arasında oynanacak maç, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte şehrinde bulunan Bank of America Stadyumu'nda gerçekleşecek. Peki, Kerem Aktürkoğlu neden yok? Kerem Aktürkoğlu Benfica Bayern Münih maçında yok mu?

Benfica ile Bayern Münih, FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşı karşıya geliyor. Maçıizlemek isteyen sporseverler Kerem Aktürkoğlu Benfica Bayern Münih maçında oynayacak mı, kadroda mı, yedek mi, ilk 11'de mi, gibi konuları araştırıyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu neden yok? Kerem Aktürkoğlu Benfica Bayern Münih maçında yok mu?

BENFİCABAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Benfica ile Bayern Münih arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Benfica-Bayern Münih Maçı, 24 Haziran Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇINDA NEDEN YOK?

Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de yer almıyor:7

Kerem Aktürkoğlu neden yok? Kerem Aktürkoğlu Benfica Bayern Münih maçında yok mu?

Kerem Aktürkoğlu yedekler arasında yer alıyor.

BENFİCA-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica ve Bayern Münih, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, Charlotte'da, Bank of America Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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