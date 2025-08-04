Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi gidiyor?
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Süper Lig'in start almasına sayılı günler kala Fenerbahçe'den bomba bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

Jose Mourinho'nun talep ettiği sol kanat transferi için harekete geçen Fenerbahçe'nin gece yarısı Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladığı iddia edildi.Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

PORTEKİZ'E UÇAK KALKTİ, GÖRÜŞMELER TAMAM

Fenerbahçe yönetimi, dün akşam saatlerinde Portekiz'e özel bir uçuş gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından milli futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldı.

BONSERVİS VE MAAŞ DETAYLARI

Fenerbahçe'nin Benfica ile 25 milyon euro civarında bir bonservis bedelinde uzlaşmaya varması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun ise yıllık 5 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

GALATASARAY'A YÜZDE 10 PAY DÜŞECEK

Transferin resmiyet kazanması halinde Galatasaray, bonservis bedelinin yüzde 10'u olan 1.3 milyon euro alacak. Bu durum, sarı-kırmızılıların kasasını da hareketlendirecek.

KEREM'İN SON DÖNEM PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye ve Portekiz'de toplam 59 maçta 18 gol ve 16 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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