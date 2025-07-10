Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi gidecek?

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi gidecek?
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Gelecek sezonun hazırlık sürdüren Fenerbahçe Jhon Duran'ı kadrosuna katmasının ardından sürpriz bir isme yöneldi. Peki, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi gidecek?

Fenerbahçe, Portekiz'den ayrılmaya sıcak bakan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu satın alma opsiyonlu kiralamayı istiyor. Devin Özek'in bu transferde Benfica ile görüşeceği öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye mi gidecek?

PORTEKİZ'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Geride bıraktığımız sezonun başında Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Bu doğrultuda Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibine Kerem hakkındaki düşüncelerini sordu ve Kerem'i kiralamak istediğini dile getirdi. Fenerbahçe futbol direktörü Devin Özek'in Portekiz'e giderek bu konuda bir görüşme yapacağı ortaya çıktı.

SEZON RAKAMLARI

Geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkan 26 yaşındaki milli yıldız, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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