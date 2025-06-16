FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica ilk maçına çıkıyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi, turnuvadaki ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors'la karşılaşacak. Peki,Kerem Aktürkoğlu Boca Juniors Benfica maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi, kadroda mu?

BOCA JUNİORS BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Boca Juniors ile Benfica arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Boca Juniors-Benfica Maçı, 17 Haziran Salı günü oynanacak.

Boca Juniors-Benfica Maçı, saat 01:00 başlayacak.

BOCA JUNİORS-BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Boca Juniors ve Benfica, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya KupasI maçı, Miami Gardens'da, Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

BOCA JUNİORS-BENFİCA MAÇI TEK MAÇ MI?

Boca Juniors Benfica maçı tek maç olarak oynanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU BOCA JUNİORS BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Maçta ilk 11'ler henüz açıklanmadı.