Kerem Aktürkoğlu Boca Juniors Benfica maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi, kadroda mu?

Kerem Aktürkoğlu Boca Juniors Benfica maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi, kadroda mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüpler Dünya Kupası maçları başladı ve sıra Boca Juniors - Benfica karşılaşmasına geldi. Peki, Kerem Aktürkoğlu Boca Juniors Benfica maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi, kadroda mu?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica ilk maçına çıkıyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi, turnuvadaki ilk maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors'la karşılaşacak. Peki,Kerem Aktürkoğlu Boca Juniors Benfica maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi, kadroda mu?

BOCA JUNİORS BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Boca Juniors ile Benfica arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Boca Juniors-Benfica Maçı, 17 Haziran Salı günü oynanacak.

Boca Juniors-Benfica Maçı, saat 01:00 başlayacak.

BOCA JUNİORS-BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Boca Juniors ve Benfica, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya KupasI maçı, Miami Gardens'da, Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

BOCA JUNİORS-BENFİCA MAÇI TEK MAÇ MI?

Boca Juniors Benfica maçı tek maç olarak oynanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU BOCA JUNİORS BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Maçta ilk 11'ler henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
'İsrail'i yakacağız' açıklamasının ardından İran saldırıya başladı

"İsrail'i yakacağız" açıklamasının ardından İran saldırıya başladı
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.