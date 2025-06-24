Benfica ile Bayern Münih, FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşı karşıya geliyor. Maçıizlemek isteyen sporseverler Kerem Aktürkoğlu Benfica Bayern Münih maçında oynayacak mı, kadroda mı, yedek mi, ilk 11'de mi, gibi konuları araştırıyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu Benfica Bayern Münih maçında oynayacak mı, kadroda mı, yedek mi, ilk 11'de mi?

BENFİCABAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Benfica ile Bayern Münih arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Benfica-Bayern Münih Maçı, 24 Haziran Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Benfica Bayern Münih maç kadroları henüz açıklanmadı. Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de yer alması bekleniyor.

BENFİCA-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica ve Bayern Münih, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, Charlotte'da, Bank of America Stadyumu'nda oynanacak.