Kepez'de kadınlara ikinci el eşyalarını satma fırsatı Kepez Belediyesi, ev ekonomisine katkı sunmak isteyen hanımlara Kepez Kent Meydanı'nda her hafta ikinci el eşyalarını satma imkanı sunacak.

Kepez Belediyesi, ev ekonomisine katkı sunmak isteyen hanımlara Kepez Kent Meydanı'nda her hafta ikinci el eşyalarını satma imkanı sunacak.

Kepez'de, kadınlara özel bir çalışmaya daha imza atıyor. Kepez Belediyesi, ev ekonomisine katkı sunmak isteyen hanımlara evlerindeki ikinci el eşyaları satma imkanı sunacak. Kepez Belediyesi, 'Haydi hanımlar getir sat' günleri ile Kepez Kent Meydanı'nın kapılarını kadınlara aralayacak. 22 Ağustos Cumartesi gününden itibaren, her hafta 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hanımlar, evlerindeki ikinci el eşyaları satma fırsatı bulacaklar. 'Haydi hanımlar getir sat' günlerine katılmak isteyenler, 0 537 520 91 56 numaralı telefondan bilgi alabilecekler. - ANTALYA

Kaynak: İHA