Kepez Belediyespor, deplasmandan puanla döndı

21.10.2019 14:41

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, Konya Akşehir Belediyespor deplasmanından puanla döndü.



Kepez Belediyespor, bu hafta deplasmanda Konya Akşehir Belediyespor ile karşılaştı. Akşehir Nasrettin Hoca Stadyumunda oynanan maçta 90 dakika boyunca tempo hiç düşmedi. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Akşehir Belediyespor maçın 70. dakikasında Ali Güzel'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Maçın bitimine ramak kala 90+2 Kepez Belediyespor'dan 10 numaralı forması ile Yusuf Duman topu filelerle buluşturarak, maçın skorunu belirleyen golü attı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. grupta mücadele eden Kepez Belediyespor ile Konya Akşehir Belediyespor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı - ANTALYA

Kaynak: İHA