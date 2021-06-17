Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina

Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kepez Belediyesi tarafınan Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na yapılan 105 metre kare kapalı ek bina hizmete açıldı.

Kepez Belediyesi tarafınan Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na yapılan 105 metre kare kapalı ek bina hizmete açıldı. Bahçe bölümüne de 100 metre kare üstü kapalı etrafı açık oturma alanı inşa edilen durak çevresi de çimlerle yeşillendirdi. Taksici esnafının lokal olarak kullanmayı planladığı ek bina, Sınırlı Sorumlu 115 Nolu Havalimanı Taksi Durağı Genel Kurulu'nda hizmete sunuldu. Açılışa, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik de katıldı.

246 taksici esnafına hizmet verecek

Açılışta konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, belediyesi sınırları içinde olmamasına rağmen göreve geldiği günden bu yana esnafa her türlü desteği sağladığını söyledi. dere, Kepez Belediyesi tarafından inşa edilen ek binanın taksici esnafı tarafından lokal olarak kullanılacağını ve 246 taksici esnafına hizmet vereceğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de taksici esnafının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek "Havaalanı taksi durağı da farklı açılardan çok daha önem arz ediyor. Neden? Çünkü Havaalanı Taksi Durağı Antalya'nın en büyük taksi durağı… Havaalanı Taksi Durağı Türkiye'nin ikinci büyük havalimanının taksi durağı.. Bu sebeplerden dolayı burası ayrı bir ilgiyi, ayrı bir özeni gerektiriyor. Bizde her zaman kalbimizi, gönlümüzü sevgili esnaf kardeşlerimize açık tuttuk. Bizi nerede görmek istedilerse bizde tamda orada olmak istedik. Geçtiğimiz yaz pandemi sebebiyle esnaflarımıza teşekkür ziyareti sırasında, Havalimanı Esnafımızı da ziyaret etmiştik. Esnafımız, 'Başkanım bizim taksi durağı bir hayli eskidi. Artık bunu yenileyelim" talebinde bulundular. " diye konuştu.

Taksici esnafı toplumun temeli

"Burası bizim idari sınırlarımız içinde değil, ama havaalanı taksi durağı bizim gönül sınırlarımızın tamda merkezinde. " diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Talep üzerine arkadaşlarımıza talimat verdim, onlarda en güzel şekilde yaparak, çevre düzenlemesiyle beraber esnafımıza hediye ettiler. Taksici esnafı toplumun temelidir. Taksici esnafımız bizim toplumumuzun kalbidir. Biz kendi bölgemizde, Kepez ilçemizde taksici esnafımıza çok büyük bir önem verdik. Göreve geldiğimizde taksi duraklarımızın tenekeden, korunaksız, yazın sıcak, kışın soğuk olan, yağmurlu havalarda içine yağmurun geçtiği alanlardı. Bizde bir proje hazırladık. Bu proje kapsamında Kepez'deki bütün taksi duraklarını içinde tuvaleti, banyosu olan konforlu duraklar haline getirdik. Pandemi döneminde de taksici esnafımızı unutmadık. 14 ay boyunca her hafta periyodik olarak dezenfeksiyon hizmetini götürdük. Hem 39 taksi durağına, hem de 620 taksici esnafımıza… Kepez'deki taksici esnafımız nasıl bizler için kıymetliyse, havaalanı taksi durağı esnafımız da o kadar kıymetli. Allah'ım izin verdiği sürece birlikte yol yürümeye, nice güzellikleri paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, taksici esnafı adına Havalimanı Taksi Başkanı Sebahattin Küçükbaşkan tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Kurdele kesimiyle de Antalya Havalimanı Taksi Durağı ek binası esnafın hizmetine sunuldu. - ANTALYA

Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina
Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina
Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina
Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya Büyükşehir Belediye çalışanlarına 3 bin 150 lira promosyon ödemesi yapılacak
Antalya Büyükşehir Belediye çalışanlarına 3 bin 150 lira promosyon ödemesi yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Diego Şenol Güneş Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:12:43. #1.14#

title