Kenya'dai Eş-Şebab operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Kenya'da Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kenya'da Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kenya Ceza Soruşturma Müdürü George Kinoti, gözaltına alınan kişilerin ülkedeki bombalı eylemleri düzenleyen failler olduğunu açıkladı.
Kinoti, "Eş-Şebab örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı." dedi.
Gözaltına alınan şüphelilerin üst düzey silah eğitimi aldığını söyleyen Kinoti, halka şüpheli durumları ihbar etmeleri çağrısı yaptı.
Kenya'da 6 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 7 sivil, 7 Ocak'taki saldırıda ise 4 polis öldürülmüştü.
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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