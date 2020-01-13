Kenya'da okula silahlı saldırı: 3 öğretmen öldü
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Kenya'da okula silahlı saldırı: 3 öğretmen öldü

Kenya'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

13.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:21
Kenya'da okula silahlı saldırı: 3 öğretmen öldü

'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 3 öğretmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Daily Nation'da yer alan habere göre Kamuthe isimli okula düzenlenen silahlı saldırıda 3 erkek öğretmen hayatını kaybetti, 1 öğretmen de yaralandı. Yerel medya, yaralı öğretmenin hastaneye kaldırıldığını; saldırının Eş-Şebab örgütünün düzenlemiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu duyurdu.


Kaynak: DHA
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