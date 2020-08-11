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Kentin ortasında mısır hasadı sevinci

Mezitli Belediyesinin, Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Kent Tarımı' projesi, ürünlerini vermeye başladı.

Kentin ortasında mısır hasadı sevinci
11.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:45

Mezitli Belediyesinin, Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Kent Tarımı' projesi, ürünlerini vermeye başladı. Kentin göbeğinde boş bir arsaya ekilen mısırlar yetişti ve ilk hasat bugün yapıldı.

Mezitli Belediyesinin başlattığı 'Kent İçi Tarım Hamlesi', meyvelerini vermeye devam ediyor. Daha önce Mezitli Belediyesi ile birlikte enginar, salep üreterek, büyük başarı kazanan Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi (Solinova) kadınları, mısır hasadı yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile birlikte Yenimahalle'de ekimi yapılan mısırları toplayan Solinova kadınlarının hasat sevincine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve belediye meclis üyeleri de ortak oldu. Topladığı mısırların kabuğunu soyarak kalite kontrolü de yapan Başkan Tarhan, Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör'den bilgi aldı.

"Boş arsalar, bina yapılıncaya kadar tarıma hizmet verecek"

Kent merkezinde 60 dönüme yakın boş arsanın, belediyenin tarım yapması için sahibi tarafından Mezitli Belediyesinin kullanımına verildiğini hatırlatan Başkan Tarhan, "Değerli işadamımıza gösterdiği duyarlılık dolayısıyla sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Elbette ileriki süreçte bu arsalara imarlı binalar yapılacaktır. Biz, bina yapılıncaya kadar bu alanları Mezitli Kadın Üretici Kooperatifimizle birlikte tarımsal üretimde kullanacağız" dedi.

10-15 katlı binalar arasında oluşturulan tarlaların çok güzel bir görüntü sergilediğini ifade eden Tarhan, "Mezitli Belediyemizle başlattığımız Kent İçi Tarım Projesi, gerek Mersin'de gerekse Türkiye genelinde örnek proje. Kent tarımı projemizle birlikte henüz bina yapılması düşünülmeyen arsalar boş duracağına bu arazileri belediye olarak değerlendiriyoruz. Bu sadece boş arsaları kötü görüntüsünden kurtarmak adına değil, oluşturduğu katma değer ve istihdamla da büyük ve önemli bir katkıya sebep olacak" diye konuştu.

"Çevrede oturan vatandaşlarımızı da üretimin içerisine katacağız"

Ekilen bu arazilerin korunmasında çevrede yaşayan vatandaşlara büyük görev düştüğünün altını çizen Tarhan, "Bazı ekonomik nedenlerle biz buraya bekçi koyamadık. Çevredeki vatandaşlar ellerinden geldiğince burayı korumaya çalıştılar. Hasat sonrası tekrar burayı sürerek yeni bir ürün ekimi gerçekleştireceğiz. Bu kez işin içine çevrede oturan vatandaşlarımızı da katarak çok daha büyük kitlelere ulaşmış olacağız. Gönüllülük ilkesi ile yaptık, bu şekilde herkesin çorbada tuzu olsun istiyoruz. Herkesi, birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye ve paylaşmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarımın, üretimin, toprağın önemine vurgu yapan Tarhan, "Her şey bu kadar somut iken asla tarımdan, üretimden vazgeçemeyiz. Bizim için olmazsa olmazımızdır. Bu konuda nereden talep gelirse gelsin destek vermeye hazırız. Güzel örnekler, güzel uygulamalar Türkiye yayılsın istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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