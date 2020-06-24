Keneye karşı tedbir amaçlı ilaçlama yapılıyor Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar yeşil alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı.

Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar yeşil alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul'da şu ana kadar tespit edilmiş herhangi bir kene tehdidi olmamasına rağmen ekiplerinin her ihtimale karşı özellikle yeşil alanlarda ve parklarda keneye karşı ilaçlama yapıldığını duyurdu.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, ilçe genelinde kene tehdidine karşı tedbir amaçlı olarak ilaçlama çalışmaları düzenliyor. Vatandaş sağlığını ön planda tuttuğu belirtilen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, çalışmalarını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemleriyle gerçekleştirildiği duyuruldu.

Kaynak: DHA