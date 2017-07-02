Aldatan Kocasını Öldürdü Ama Öldüğüne İnanamadı: Ben Onsuz Yapamam

Konya'da eşinin bir dairede başka kadınla yaşadığını öğrenen Sevim H, söz konusu eve giderek eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sevim H, eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Polise verdiği ilk ifadede kocasının öldüğüne inanmakta zorlanan kadın "Eşimi deliler gibi seviyorum, ben onsuz yapamam" diye konuştu.

"AİLEME RAĞMEN ONA KAÇTIM, EVLENDİM"

Sevgilisiyle bastığı eşi Ali Hüyük'ü, bıçaklayarak öldüren Sevim Hüyük ilk ifadesinde eşi için ailesini feda ettiğini söyledi. Sevim Hüyük, "Ailem Ankara'da oturuyor. Ben Beyşehir'e, meslek yüksek okulunda okumak için gelmiştim. Burada tanıştık. Ailem evlenmemizi istemedi. Ben okulu terk edip, onunla kaçarak evlendim" dedi.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNE İNANAMADI

Olay anında cinnet geçirdiğini söyleyen kadın, "Eşimi deliler gibi seviyorum. Olay nasıl oldu anlamadım. Ben onsuz yapamam. Öldüğüne inanmıyorum ve inanmak istemiyorum. O bana her gün eve gelirken çiçek getirirdi" dedi.

DAHA ÖNCE EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN POLİSE BAŞVURMUŞ

Sevim Hüyük'ün daha öncede bir kaç kez polise, eşi Ali Hüyük'ten şiddet gördüğü iddiasıyla başvurduğu ve koruma kararı çıkartıldığını, ancak bir süre sonra şikayetlerinden vazgeçip, koruma kararının kaldırılmasını sağladığı belirtildi. Sevim Hüyük'ün, daha önce eşinden şiddet gördüğü için de Beyşehir Gölü'nde intihara kalkıştığı ve polis tarafından ikna edildiği öğrenildi.

Sevim Hüyük, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.