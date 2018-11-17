Kendisi Hakkında Yapılan Capslerden Rahatsız Olan Ozan Tufan, Yüzündeki Beni Ameliyatla Aldırdı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, kendisi hakkında yapılan capslerden rahatsız olduğu için yüzündeki beni ameliyatla aldırdı.

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilere maruz kalan ve sezon başında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, estetik operasyon için ameliyat masasına yattı.

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan capslerden rahatsız olan Tufan, yüzündeki beni ameliyatla aldırdı.

İşte Ozan'ın yeni hali:

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