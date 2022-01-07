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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi suç üstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi suç üstü yakalandı Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MERSİN (İHA) - Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi suç üstü yakalandı

MERSİN - Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine başvuran A.Ö. isimli kadın, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanınan şahısların, "Banka yöneticileri FETÖ'cü, operasyon yapacağız. Paranızı bize teslim edin, operasyon sonrasında teslim edeceğiz. Operasyon başarılı sonuçlanırsa valilik tarafından size ev hediye edilecek" şeklinde beyanlarla kendisini dolandırdıklarını, ikametinde 2 şüpheliye 1 altın bilezik, 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 cumhuriyet altını, 2 altın yüzük, 1 altın kolye, 66 bin TL, 70 Euro ve bin dolar olmak üzere toplam 125 bin TL nakit para ve ziynet eşyasını elden teslim ettiğini söyledi.

Kadının şikayetinin ardından aynı şahısların mağdur A.Ö'nün ikametine gelerek 4 bin lira daha parayı elden teslim alacaklarının anlaşılması üzerine ikamet ve çevresinde tedbir alan ekipler, şüpheli C.G. ile E.İ.'yi parayı alırken suç üstü yakaladı. Şahısların yapılan incelemesinde C.G.'nin 31 ayrı suç kaydı olduğu, 3 ayrı dosyadan yakalama emri bulunduğu tespit edildi. Ayrıca C.G.'nin üst aramasında 1 silah ve 1 şarjör ele geçirildi. Diğer şüpheli E.İ'nin de benzer dolandırıcılık suçlarından 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi suç üstü yakalandı

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