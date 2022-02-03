Kendilerine teklif edilen zammı beğenmeyen Migros Depo çalışanları, iş bıraktı

Son zamanlarda alevlenen iş bırakma eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Teklif edilen yüzde 8'lik zammı kabul etmeyen Migros Esenyurt Deposu'nun sendikalı işçileri iş bıraktı.

LOJMAN ÜZERİNDEN BASKI

Taşeron şirketin patronunun işyerindeki sendikal örgütlülüğü kırmak için başka illerden getirttiği işçilere kaldıkları lojmanlar üzerinden işe devam etmeleri yönünde baskı yaptığı belirtilirken, iş bırakma eylemlerine tüm işçilerin destek verdiği öğrenildi.

"BUGÜN BİZ KONUŞACAĞIZ"

DGD-SEN'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenyurt Migros Depo'da ücreti kabul etmediğimizde bize kapıyı gösterenlere iş bırakma eylemimizle cevap veriyoruz, müdür yardımcısına da açıkça söylüyoruz: Biz işçi kürsümüzü kurduk. Bırakın bugün biz konuşalım. Biz konuşacağız" denildi.

"CARREFOUR DEPO'DAKİ KARDEŞLERİMİZ HABER BEKLİYOR"

Sendika Genel Başkanı Neslihan Acar ise Carrefour Depo'daki işçilere dikkat çekerek, "Pandemi boyunca Migros, Carrefour ve tüm depolarda canımız pahasına çalıştık. Carrefour Depo'daki kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor! Taleplerimizi karşılayın!" dedi.

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