Kenan Yıldız Real Madrid-Juventus maçında oynayacak mı, kadroda mı, ilk 11'de mi?

Kenan Yıldız Real Madrid-Juventus maçında oynayacak mı, kadroda mı, ilk 11'de mi?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 maçları devam ediyor. "Real Madrid-Juventus" karşılaşması 1 Temmuz Salı günü saat 22.00'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. Peki, Kenan Yıldız Real Madrid-Juventus maçında oynayacak mı, kadroda mı, ilk 11'de mi?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 maçları kapsamında gerçekleşecek olan Real Madrid-Juventus karşılaşması, 1 Temmuz Salı günü saat 22.00'de canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu büyük karşılaşmayı merakla bekliyor. Peki, Kenan Yıldız Real Madrid-Juventus maçında oynayacak mı, kadroda mı, ilk 11'de mi?

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Juventus arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Kenan Yıldız Real Madrid-Juventus maçında oynayacak mı, kadroda mı, ilk 11'de mi?

Real Madrid-Juventus Maçı, 01 Temmuz Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

KENAN YILDIZ REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız'ın Real Madrid-Juventus maçında oynaması bekleniyor.

REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ve Juventus, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, Miami Gardens'da, Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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