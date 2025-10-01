Kenan Yıldız'ın sevgilisi Natalia Shadle kim, kaç yaşında?

Kenan Yıldız'ın sevgilisi Natalie kimdir? Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ın özel hayatı hakkında merak edilen detaylar netleşti. Milli futbolcunun gönlünü kaptırdığı ismin kim olduğu son saatlerde ortaya çıktı.

KENAN YILDIZ'IN SEVGİLİSİ VAR MI?

Kenan Yıldız, sahadaki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla takip ediliyor. Sosyal medyada uzun süredir gündem olan ve kimle birlikte olduğu merak edilen Kenan Yıldız'ın sevgilisi ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, genç ve güzel bir modelle aşk yaşıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Kenan Yıldız'ın sevgilisi Natalia Shadle. Futbolseverler tarafından sıkça araştırılan bu birliktelik, sosyal medyada da büyük ilgi görmeye başladı.

KENAN YILDIZ'IN SEVGİLİSİ NATALİA SHADLE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kenan Yıldız'ın sevgilisi Natalia Shadle, aslen Avustralyalı bir model. 20 yaşında olduğu bilinen Shadle, uzun boyu ve dikkat çeken fiziğiyle moda dünyasında adından söz ettiriyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avustralya'da başarılı bir modellik kariyeri sürdürüyor.

182 cm boyundaki Natalia Shadle, genç yaşına rağmen birçok defilede ve kampanyada yer aldı. Podyumlarda ve moda projelerinde adını duyurmaya devam eden Shadle, kısa sürede dikkat çeken bir isim olmayı başardı.

NATALİA SHADLE İNSTAGRAM HESABI NE?

Natalia Shadle, sosyal medyada da oldukça aktif bir isim. "nataliashadle" kullanıcı adıyla Instagram'da paylaşımlar yapan genç modelin 14 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Shadle'ın özellikle podyum arkası kareleri ve günlük hayatından kesitleri büyük ilgi görüyor. Paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alarak dikkat çekiyor.