Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı

14.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:18

AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, babasının izinden gidiyor. 36 yaşındaki Sofuoğlu, oğlunun motosiklet kullandığı anları sosyal medya hesabından "Henüz 2 yaşında değil" notuyla paylaştı.

5 kez Supersport dünya şampiyonluğu bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, çocuklarının da kendi izinden gitmesini sağlıyor. Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video, görenleri şaşkına çevirdi.

Henüz 2 yaşında basmamış oğlu Zayn Sofuoğlu'na motosiklet kullanmayı öğreten Kenen Sofuoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sofuoğlu bu paylaşımına "Henüz 2 yaşında değil" notunu da ekledi.

Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Zayn Sofuoğlu'nun hiçbir destek almadan motosikleti kullanması, izleyen herkesi şaşkına çevirdi. Milletvekili Sofuoğlu, turu tamamladıktan sonra oğlunun yanına giderek tebrik etti.

Bu video, kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı
Haber Yorumları (34)
ÇINAR: Evet. . . Yine boş boş yazanlar doluşmuş buraya. Canı sıkılan burda atıp tutuyor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vallahi süper Kenan Bey. . . MAŞALLAH. . . .
Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
MEÇHUL ASKER: Zayn ne lan koyacak başka isim bulamamişmi bu millet tamamen şaşirmiş Hayyyt koysada olurmuş..
Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
UMRAN: ÇOCUKLARI EL BEBEK GÜL BEBEK BÜYÜTMEYİN İNSANOĞLU ÇOK YETENEKLİ KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN PEK ÇOK ŞEYİ YAPABİLir. YUTU BEde var uzakdoğulu 5-6 yaşında çocuklar dağdan odun topluyor ateş yakıyor yemek yapıyor okula gidiyor ellerinden her iş geliyor çağın daytması çocuk 18 yaşına kadar okul ev el bebek gül bebek sonra hiçbir yeteneği olmayan kişiye dönüşüyor küçük yaşlardan itibaren çocuğun yetenekleri keşfedilmeye çalışılarak o yönde kendini ifade etmesine müsade edilmeli
Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
Tüm 34 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Hülya Avşar Rasim Öztekin
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 19:23:45. #1.16#
title