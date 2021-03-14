Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, babasının izinden gidiyor. 36 yaşındaki Sofuoğlu, oğlunun motosiklet kullandığı anları sosyal medya hesabından "Henüz 2 yaşında değil" notuyla paylaştı.

5 kez Supersport dünya şampiyonluğu bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, çocuklarının da kendi izinden gitmesini sağlıyor. Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video, görenleri şaşkına çevirdi.

Henüz 2 yaşında basmamış oğlu Zayn Sofuoğlu'na motosiklet kullanmayı öğreten Kenen Sofuoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sofuoğlu bu paylaşımına "Henüz 2 yaşında değil" notunu da ekledi.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Zayn Sofuoğlu'nun hiçbir destek almadan motosikleti kullanması, izleyen herkesi şaşkına çevirdi. Milletvekili Sofuoğlu, turu tamamladıktan sonra oğlunun yanına giderek tebrik etti.

Bu video, kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.