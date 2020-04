Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması Aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir proje olursa, oturur her şeyi profesyonelce konuşuruzŞu anda bir belirsizlik varİyi niyetle, büyük bir sabırla evde kal Türkiye4'er kişiyle, gruplar halinde antrenman yapabiliyoruzVirüse yakalanan futbolcularımız, durumu hemen...

Şu anda bir belirsizlik varİyi niyetle, büyük bir sabırla evde kal Türkiye4'er kişiyle, gruplar halinde antrenman yapabiliyoruzVirüse yakalanan futbolcularımız, durumu hemen atlattıFutbol seyircisiz tat vermiyorUfak gruplar halinde toplandıkSadece futbolu değil, bütün dünyayı zor günler bekliyorSerhan TÜRK İSTANBUL,- Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak , teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz dedi.Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Almanya Futbol Federasyonu'nun futbola başlama tarihi olarak Mayıs ayının ortalarını düşündüğünü ifade eden Kenan Koçak, Almanya Futbol Federasyonu, koronavirüs ortaya çıkıp, ligleri erteledikten sonra maçların başlangıç tarihini Nisan ayının başı olarak vermişti. Fakat bu hastalığın ilerlemesinden dolayı tekrar ertelemek zorunda kadılar. Son olarak Mayıs ayının ortası olarak düşünüyorlar. Sonuçta bu kararı verecek son yer federasyon değil. Almanya devleti ve sağlık bakanlığı. Almanya sağlık bakanlığının vereceği kararlara uymak zorundayız. Mayıs'ın başında ya da ortasında olur mu olmaz mı, bunu önümüzdeki günlerde ortaya çıkan vaka sayıları belirleyecek. Biz de beklemedeyiz ifadelerini kullandı.ŞU ANDA BİR BELİRSİZLİK VARŞu anda bir belirsizlik olduğunu ve Almanya devletinin yapacağı takipler sonunda liglerin devamıyla ilgili kararın alınacağını söyleyen Koçak, Sayılar artıyor, duruyor, geri gidiyor. Şu an bir belirsizlik var. Fakat Alman devleti ve burada yaşayan insanlar son derece büyük bir disiplinle yaşama ayak uyduruyorlar. Bunun sonucunda nihai kararı devlet ve sağlık bakanlığı verecek. Onun için hastalık ne kadar yayıldı, ne kadar tehlike var onu takip ediyorlar. Onun sonucunda da bize kararlarını ileteceklerdir diye konuştu.4'ER KİŞİYLE, GRUPLAR HALİNDE ANTRENMAN YAPIYORUZGeçtiğimiz hafta antrenmanlara gruplar halinde başladığını belirten 39 yaşındaki teknik adam, Biz de geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren belirli tedbirler, önlemler altında toplandık. Ancak takım halinde toplanmadık. Takımı gruplara bölmek zorunda kaldık. Çünkü, sağlık bakanlığının aldığı tedbirler neticesinde federasyonun bize verdiği kurala göre sadece 4 kişi antrenman yapabiliyoruz. 4 kişi ve arada 2 metre mesafe oluyor. Onun için de takımı gruplara bölüp, sahaları, duşları, odaları ayırıp idmanlara başladık şeklinde konuştu.VİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCULARIMIZ DURUMU HEMEN ATLATTILARFutbol dünyasında koronavirüs vakasının ilk olarak kendi takımlarında görülmesiyle ilgili de konuşan Kenan Koçak, Zor bir sene. Herkes için bir ilkti. Bütün insanlık için bir ilkti bu durum. Futbolcular hemen 14 günlük karantina altında girdi. Biz futbolcularımıza idman programı, medya, dijital her türlü katkıyı sağladık. Elimizden geldiği kadar 2 hafta destek olduk. Planlar, projeler verdik. Koronavirüse yakalanan futbolcularımız hemen bu durumu atlattılar çok şükür. Hemen sağlığına kavuştular. Şu anda takımda herhangi bir sorun, sıkıntımız yok dedi.FUTBOL SEYİRCİSİZ TAT VERMİYORFutbolda en önemli parçalardan birinin taraftar olduğunun altını çizen Kenan Koçak, şu ifadeleri kullandı Futbol seyircisiz tat vermiyor. Onlar futbolun bir parçası. Onlarla güzel. Onlar olmadan olmaz. Ancak bu özel bir durum. Yaşanan ilkler var. En önemli soru burada, sağlık bakanlığının vereceği kararlar. Biz tabii ki futbol adamları olarak seyirciyi yanımızda isteriz. Fakat şu anda genel olarak birlik ve beraberliğimizi düşünmek zorundayız. Kararları sağlık bakanlığı alacak ve biz de futbol insanları olarak bu kararlara uymak zorundayız. İnsan sağlığı her şeyin önünde. Hiçbir kupa, hiçbir galibiyet, hiçbir şampiyonluk insan sağlığından önemli değildir. Bizler için insan hayatı ve yaşamı önce gelir. Futbol camiası da alınan kararlara uymak zorundadır.UFAK GRUPLAR HALİNDE TOPLANDIKAntrenmanlar öncesinde duşların, soyunma odalarının ayırdıklarını ifade eden Koçak, şöyle konuştuKararları sağlık bakanlığı veriyor. Biz de ufak gruplar olarak toplandık. 4 futbolcu ile saha yarı sahada ya da saha parsellenmiş şekilde çalışıyoruz. Tesislere yayıyoruz. Futbolcular arasında 2 metre mesafe var. Ayrı duş, soyunma odası. İdmana gelinmesi sonrasında hemen eve gidilmesi. Bakanlık tarafından verilen bir önlem kataloğu var. Biz de buna harfiyen uymak zorundayız.AYNI HEDEFLERE YÜRÜYEBİLECEĞİMİZE İNANDIĞIMIZ BİR PROJE OLURSA, OTURUR HER ŞEYİ PROFESYONELCE KONUŞURUZTeknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmak isteyip istemediği sorulan Koçak, şu cevabı verdiBizler profesyoneliz. Ne dersek yanlış olur. Şükürler olsun ki Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Durumumuz şu anda sağlamlaştı. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, hangi konsept, hangi vizyon uyar, hedefimizle bağdaşabilir, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan ve proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz.SADECE FUTBOLU DEĞİL, BÜTÜN DÜNYAYI ZOR GÜNLER BEKLİYORSalgının ardından bütün dünyanın olacağı gibi futbolun da ekonomik olarak etkileneceğini belirten Koçak, Futbol, bu işten sonra nasıl etkilenir, nasıl bir sistem olur şu anda bunun cevabını kimse veremez. Dünya çapında ekonomi büyük bir hasar görecek gibi. Onun için de futbol da bu konudan etkilenebilir. Ancak tam olarak nasıl etkilenir, nasıl olur onu önümüzdeki günlerde, aylarda göreceğiz. Benim böyle bir soruya cevap vermem doğru olmaz. Kesin cevap vermem yanlış olur. Fakat göründüğü gibi sadece futbolu değil, bütün dünyayı zor günler bekliyor gibi. Bunu salgını atlattıktan sonra hep birlikte göreceğiz. Bir gerçek var ki hepimiz ekonomik olarak başka bir serüvene kendimizi hazırlamalıyız. Fakat tam olarak nasıl bir sonuç olur, bunu uzmanlar cevaplayabilir ifadelerini kullandı.İYİ NİYETLE, BÜYÜK SABIRLA EVDE KAL TÜRKİYE

Son olarak Türkiye'yi sabırla evde kalmaya davet eden Koçak, Genel olarak herkes egosunu bir kenara bırakıp, birlik beraberliği düşünmek zorunda. Ancak birlik, beraberlik olunca bu tür bir salgını yenebiliriz. Türkiye'deki annelerime, babalarıma, ağabeylerime, kardeşlerime hepsine söyleyebileceğim tek şey var. Devletin, sağlık bakanlığının verdiği kararlar uyalım. Disiplinli bir şekilde yaşayalım. Hep beraber bu salgını yenebiliriz. Ancak herkes kendi sorumluluğunu bilmek zorunda. Herkes kendi sorumluluğunu bildiği taktirde bu salgını atlatabiliriz. İyi niyetle, büyük sabırla evde kal Türkiye. İnşallah bu günleri de hep beraber atlatırız şeklinde konuştu.

