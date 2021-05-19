SPOR Kenan Koçak, Hannover ile son maçına çıkıyor
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SPOR Kenan Koçak, Hannover ile son maçına çıkıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Kenan Koçak, Hannover ile son maçına çıkıyorHannover'ı küme düşme hattından kurtaran ve ligin orta sıralarına yerleştiren Türk teknik adam yeni hedeflere yol alacakBundesliga'dan teklifler gelmeye başladıSüper Lig'den de talipleri varSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) ?

SPOR Kenan Koçak, Hannover ile son maçına çıkıyor

Hannover'ı küme düşme hattından kurtaran ve ligin orta sıralarına yerleştiren Türk teknik adam yeni hedeflere yol alacak

Bundesliga'dan teklifler gelmeye başladı

Süper Lig'den de talipleri var

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) ? Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, sezon bitimiyle birlikte Alman ekibinden ayrılacak.

Almanya Bundesliga 2'de son hafta maçları öncesi 42 puanla 11'inci sırada yer alan Hannover 96'da teknik direktör Kenan Koçak, yeni kararını yaklaşık 2 ay önce kulüp yönetimine bildirmişti. Kasım 2019'dan bu yana Alman ekibinde görev yapan deneyimli teknik adam, Hannover'ı küme düşme hattından kurtarıp ikinci sezonunda da stabil hale getirip misyonunu tamamladı. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu sezonun son maçı olan Nürnberg karşılaşmasının ardından görevinden ayrılma kararı alan Kenan Koçak, başka bir takımda daha büyük hedeflere yürümek için tercih yapacak.

BUNDESLİGA'DAN TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Yönetim ile yaptığı görüşmede ayrılık kararını haftalar öncesinde bildiren Kenan Koçak için Alman kulüpleri hemen nabız yoklamaya başladı. Sözlü tekliflerini deneyimli teknik adama ileten kulüplere henüz cevap vermeyen Koçak, son lig maçının ardından gelen teklifleri değerlendirecek.

SÜPER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

Öte yandan 40 yaşındaki teknik adam için sadece Almanya'dan değil, Türkiye'den de teklifini ileten kulüpler var. 2 Süper Lig kulübünün Koçak ile iletişime geçtiği ve durumunu sorduğu öğrenildi. Geçtiğimiz Haziran ayında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği özel röportajda Türkiye'de çalışmaya sıcak baktığını "Şartlar uygun olursa, projeler de uygun olursa neden olmasın, bakalım zaman ne gösterecek" sözleriyle ifade eden Koçak'ın kendisine iyi bir proje sunulması durumunda Türkiye'de takım çalıştırması bekleniyor.

SPOR Kenan Koçak, Hannover ile son maçına çıkıyor
SPOR Kenan Koçak, Hannover ile son maçına çıkıyor
SPOR Kenan Koçak, Hannover ile son maçına çıkıyor
SPOR Kenan Koçak, Hannover ile son maçına çıkıyor
SPOR Kenan Koçak, Hannover ile son maçına çıkıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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