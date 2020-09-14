Fortuna Düsseldorf, Türkiye'de oynamak isteyen Kenan Karaman için 5 milyon euro istiyor
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Fortuna Düsseldorf, Türkiye'de oynamak isteyen Kenan Karaman için 5 milyon euro istiyor

Bundeliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf, takımdan ayrılmak isteyen Kenan Karaman'ı bırakmıyor. Türkiye'de oynamak istediğini belirten milli futbolcu için Alman ekibi 5 milyon euro bonservis talep ediyor.

14.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:02

Alman ekibi Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman'ı bırakmak istemiyor. 2 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan ancak Ağustos ayıyla birlikte bu ödemenin süresi dolan Karaman için Düsseldorf, 5 milyon euro bonservis talep ediyor.

Kulübüyle ise 1 yıl sözleşmesi kalan, Ocak ayında da istediği kulüple ön protokol imzalayabilecek olan Karaman, 9 ay sonra bonservissiz ayrılabilecek.

ANLAYIŞ BEKLEDİ, KULÜBÜ KABUL ETMEDİ

Kulübünden ayrılık için anlayış bekleyen Karaman'a olumlu bir geri dönüş yapmayan Düsseldorf ile anlaşma sağlanması durumunda Kenan Karaman, Ocak ayında Süper Lig'den gelecek telifleri değerlendirerek bonservissiz transfer olacak.

BAŞAKŞEHİR KENAN KARAMAN'I İSTİYOR

Ligi şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Başakşehir'in milli oyuncu ile temasa geçtiği ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. Uygun bir bonservis bedelinde anlaşma sağlanamazsa Başakşehir, milli oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katacak.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Süper Lig'den teklifler aldığını ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini belirten Karaman, "Bana kariyerim boyunca Türkiye'den gelen birçok teklif oldu. Bu ilgiden dolayı memnunum çünkü Türk futboluyla ilgili olumlu düşüncelerim var. Milli Takım'da gördüğüm o arkadaşlık ortamı, birbirimize olan bağlılık olağanüstü ve açıkçası buradaki sıcaklık beni etkiliyor. Bu yüzden kariyerime Türkiye'de devam etme fikrine çok sıcak bakıyorum. Burada bir kulüp ismi vermek doğru olmaz, dediğim gibi ilgilenen kulüpler var. Bu karar benim elimde olsa ben bu sezondan itibaren yeni bir heyecana atılmak isterim, ancak kulübümün beklentileri var ve orta bir yolda buluşulması gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Fortuna Düsseldorf, Türkiye'de oynamak isteyen Kenan Karaman için 5 milyon euro istiyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
AFYONLU: İŞE YARAMAZ FUTBOLCU YABANCI ÜLKELERİN GENÇ FUTBOLCULARINA BAKIN CAYIR CAYIR TOP OYNUYORLAR BİZ TÜRKLER GIYBETTEN İFTİRA KUL HAKKINDAN GELİŞEMİYORUZ
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