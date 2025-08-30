Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dizisi Aile Bir İmtihandır ne zaman hangi kanalda başlayacak?

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde gündeme gelen iddialarda, Kenan İmirzalıoğlu'nun bu yapımda bölüm başına 4,5 milyon TL kazanacağı öne sürüldü. Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncunun yeni dizisiyle yeniden setlere dönmesi heyecan yaratırken, partner seçiminin netleşmesi de diziyi merakla bekleyen izleyiciler için önemli bir gelişme oldu.

AFRA SARAÇOĞLU PROJEYE YEŞİL IŞIK YAKTI

Dizinin hazırlık sürecinde en çok merak edilen isimlerden biri olan Afra Saraçoğlu, uzun süre farklı projelerde yer almama kararı almıştı. Ancak gelen son haberler, oyuncunun bu kararını geride bıraktığını ve "Abi" dizisine prensipte onay verdiğini ortaya koydu.

SEZONUN EN GÜÇLÜ İKİLİSİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Cerrah Doğan Hancıoğlu" karakterine hayat vereceği yapımda, Afra Saraçoğlu da "Avukat Çağla" rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Bu ikilinin güçlü uyumunun yeni sezona damga vurması bekleniyor.

ÇEKİMLER EYLÜLDE BAŞLAYACAK

OGM Pictures tarafından hazırlanan dizinin çekimlerinin eylül ayının ortasında başlayacağı planlanıyor. Yapım, şimdiden yeni sezonun en iddialı dizileri arasında gösteriliyor. Ayrıca, Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başına 4,5 milyon TL kazanacağı kulislerde konuşulan iddialar arasında.