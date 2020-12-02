Kelleher, Liverpool'la çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında gol yemeyen ikinci kaleci oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Ajax'ı 1-0 mağlup ettiği maçta, Devler Ligi'nde ilk maçına çıkan kaleci Caoimhin Kelleher, kalesini gole kapatarak 18 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. İngiliz ekibinde Chris Kirkland, 2002 yılında Liverpool formasıyla çıktığı ilk maç olan Galatasaray karşılaşmasında bunu başaran ilk kaleci olmuştu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.

Liverpool'un Ajax'ı 1-0 mağlup ettiği maçta, 18 yıl sonra bir ilk yaşandı. Liverpool kalecisi Caoimhin Kelleher, Ajax maçında kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza attı. 22 yaşındaki file bekçisi, Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta gol yemeyen 11. kaleci oldu. İrlandalı kaleci ayrıca, Chris Kirkland'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçında kalesini gole kapatan ikinci eldiven olarak tarihe geçmeyi başardı.

G.SARAY MAÇINDA KALESİNİ GOLE KAPAMIŞTI

Chris Kirkland, 2002 yılında Anfiel Road'da Galatasaray ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol yememiş ve kritik mücadele 0-0 eşitlikle sona ermişti. İngiliz eldiven böylece Liverpool formasıyla Devler Ligi'ndeki ilk maçına kalesini gole kapatabilen ilk kaleci olmuştu.