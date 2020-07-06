"KEHANET" eylül ayında vizyona girecek Pera Yapım tarafından 19 Haziran'da çekimlerine başlanan "KEHANET" pandemi sonrasında sete çıkan ve koronavirüs salgınını da konu alan ilk film oldu.

Senaryosunu Fırat Tamer'in yazdığı, Fatih Hasanoğlu'nun yönettiği, çekimleri tamamlanan proje, Türkiye'nin ilk "gizem-gerilim-macera" filmi olarak dikkat çekiyor. Çekimler sırasında covit-19 önlemleri alınırken, sosyal mesafeye de dikkat edildi. "KEHANET" eylül ayında vizyona girecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle başlayan pandemi sonrası her sektörde olduğu gibi sinema sektörü de durmuş, film çekimleri iptal edilmiş, vizyon tarihleri ertelenmiş, sinema salonları kapanmıştı. Haziran ayından itibaren tüm dünyayla birlikte ülkemiz de yavaş yavaş normale dönerken, sete çıkan ilk film Pera Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği "KEHANET" oldu.

Fatih Hasanoğlu'nun yönettiği; gizem, gerilim, macera türlerini harmanlayan konusuyla sinemamızda bir ilk olan KEHANET'in başrollerinde, Mustafa Ak, Muhammed Bahçecik, Fatih Hasanoğlu ve Halil Kumova var. Filmin bir başka özelliği de koronavirüs'ü de senaryoya dahil etmesi… Çekimleri tamamlanan "KEHANET" bu yıl eylül ayında CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye'de vizyona girecek.

Çekimler sırasında sette "Sinema-Dizi Sendikası" tarafından yayınlanan "Covid-19 Sürecinde; Film Yapımlarında Güvenli Çalışma Koşulları ve Önlemler" kılavuzu dikkate alınarak virüsün bulaşma riski de en aza indirildi.

Kaynak: Bültenler