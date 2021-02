Kefaret: Sinan kimdir? Kefaret: Sinan Demir kimdir? Kefaret: Sinan karakterini canlandıran Mert Fırat kimdir?

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret: Sinan kimdir? Kefaret: Sinan Demir kimdir? Kefaret: Sinan karakterini canlandıran Mert Fırat kimdir? İşte detaylar haberimizde...

KEFARET: SİNAN DEMİR KİMDİR?

İzmit doğumlu. Plastik fabrikasında işçi bir baba ve aynı fabrikanın mutfak elemanı bir annenin oğlu. Sinan çizgi roman ve polisiye hastasıydı-hayalperestti, dünyayı kurtaracağına inanıyordu. Yalnız geçen uzun yatılı gecelerini bir pencerenin içinde okuyarak geçirmişti.

Sinan kötülüklerle savaşmanın tek yolunun çok güçlü bir polis olmaktan geçtiğine karar verdi. Oldu da. Sinan çok yakışıklıydı. Olmayan ailesinin özlemi ile sıcak bir yuva kurma hayali vardı. Ancak bağlanma korkusu çok içine işlemişti. Zeynep'le yolu kesişen Sinan'ın hayatı çok değişecekti.

KEFARET: MERT FIRAT KİMDİR?

Şahabettin Mert Fırat, ya da bilinen adıyla Mert Fırat ( 10 Ocak 1981, Ankara), Türk tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, senarist.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Mert Fırat Çerkes ve Arap kökenlidir.Babası 1980'li, yılların tanınmış arabesk sanatçılarından Nihat Fırat'dır. Baba tarafından Antakya'lı, anne tarafından Kayseri'lidir. Ortaokuldan beri okulun tiyatro kolunda oldu.

Liseyi bitirince Üniversite sınavından sonra yazın Alanya'da garsonluk yaptı, İyi de para kazandı. O para da İsveç'e kız arkadaşının yanına gitmesine yetti. İsveç'te de garson, aşçı olarak çalıştı, aynı zamanda da üniversitede; İsveç'te radyo televizyon eğitimi gördü. Daha sonra orayı yarıda bırakıp Ankara'ya dönüp Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde okudu ve 2006 yılında mezun oldu.

2006 yılında İstanbul'da Oyun Atölyesi'nde William Shakespeare'in 'Hırçın Kız' adlı oyunu için sınava girdi ve seçildi ve İstanbul'a taşındı. Ardından da 'Yersiz yurtsuz', 'Binbir Gece', 'Kapalıçarşı' gibi diziler gelince İstanbul'a yerleşti.

2005 yılından itibaren birçok TV projesinde görev aldı. Senaryosunu İlksen Başarır'la birlikte yazdığı ve başrolünü oynadığı "Başka Dilde Aşk" adlı sinema filmi ile büyük bir çıkış yaptı. Ardından senaryosunu yazdığı "Atlıkarınca" filminde oynadı.Türkiye İş Bankası Maximum reklam filminde oynadı.

Mert Fırat, İş adamı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat ile 9 Eylül 2018'de Çeşme Alaçatı'da evlendi.

TİYATRO OYUNLARI

2012 – …… – Antonius ile Kleopatra ( Oyun Atölyesi) – Ceasar

2008-2012 – Testosteron ( Oyun Atölyesi) – Tretyn

2006-2007 – Hırçın Kız ( Oyun Atölyesi) – Tranio

2004-2005 – Atları da Vururlar ( Ankara Devlet Tiyatrosu)

2003-2004 – Palyaço Prens ( Ankara Devlet Tiyatrosu)

2002-2003 – Şeyh Bedrettin ( Ankara Devlet Tiyatrosu)

1999-2000 – Hastalık Hastası ( Söder Theatre, İsveç)

SENARYOLARI

2010 – Atlı karınca

2009 – Başka Dilde Aşk

FİLMLERİ

2013 – İntikam

2013 – Kelebeğin Rüyası

2011 – Do Not Forget Me Istanbul

2011 – Devrimden Sonra

2011 – Dedemin İnsanları

2011 – Bir Ömür Yetmez

2011 – Beni Unutma

2010 – Atlıkarınca

2009-2010 – Kapalıçarşı

2009 – Başka Dilde Aşk

2007 – Yersiz Yurtsuz

2007 – Hayattan Korkma

2006 – İşte Benim

2006-2008 – Binbir Gece

2000 – Bizim Evin Halleri