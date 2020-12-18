Kedilerin yarısından fazlası düzenli sağlık kontrolünden geçirilmiyor

Royal Canin Türkiye'nin 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' farkındalık kampanyası kapsamında Ipsos ile ekim ayında gerçekleştirdiği ve 882 kedi sahibi ile online yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre, kedilerin yarısından fazlası düzenli sağlık kontrolünden geçirilmiyor. Her 5 kedi sahibinden yalnızca 1'i kedisini düzenli sağlık kontrolleri amacıyla veteriner kliniğine götürüyor.

Royal Canin Türkiye 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' farkındalık kampanyası için Ipsos iş birliğiyle 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında bir araştırma yaptı. Çalışma, 882 kedi sahibi ile online görüşmeler yaparak, kedi sahiplerinin kedilerini düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve bakımı gibi konularda yaşadığı zorlukları ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, kedi sahiplerinin yalnızca yüzde 17'si kedilerini düzenli sağlık kontrolleri amacıyla veteriner kliniğine götürüyor. Veteriner klinik ziyaretleri gerçekleşmesi halinde ise, bunun en temel nedenleri arasında 'kedilerin hastalık semptomu göstermesi' belirtiliyor.

HASTALIK BELİRTİ VERİNCE YÜZDE 24'Ü VETERİNERE GÖTÜRÜYOR

Her 10 kedi sahibinden 7'si, kedilerinin 'iyi hissetmediğini gözlemlediklerinde' öncelikle bu konuda tecrübe yaşamış kişiler ile iletişime geçerek semptomlar konusunda internetten araştırma yapıyor veya kedilerinin gerçekten hasta olup olmadığını anlamak için 1 gün bekliyor. Hastalık semptomları belirdiğinde vakit kaybetmeden sağlık kontrolü için veteriner hekimine götürenlerin oranı ise, yalnızca yüzde 24.

"KEDİLERDE HASTALIKLARIN ERKEN TEŞHİSİ ÇOK ÖNEMLİ"

Araştırmayla ilgili konuşan Royal Canin Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, "Hayvan sahipleri kedilerinin sağlık ve yaşam kalitesi için kritik önemde olan düzenli sağlık kontrollerini aksatabiliyor. Kedilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirilmelerini teşvik edebilmek ve bu konuda farkındalık uyandırmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' kampanyasını hayata geçirdik. Bu sene, kampanyamızın bir parçası olarak yaptığımız araştırma sonuçlarımızı da kamuoyu ile paylaşıyoruz. Royal Canin olarak bu gerçekliği gözler önüne sermek ve nedenlerini ortaya koymak adına yaptığımız araştırma sonuçlarına göre, kedi sahiplerinin sadece yüzde 17'si düzenli kontrol amacıyla veteriner hekim ziyareti planlıyor. Oysa, eşsiz doğaları gereği semptomlarını büyük bir ustalıkla gizleyebilen kedilerde hastalıkların erken teşhis edilebilmesi ve etkisinin azaltılması için düzenli sağlık kontrolleri oldukça önemli. Türkiye sonuçları, düzenli kontrollerin kedilerin hayatı için yaratabileceği farklara vurgu yaptığımız ve kedi sahiplerini veteriner hekim ziyaretlerini daha sık planlamaya teşvik ettiğimiz 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' kampanyamız için isabetli içgörüler ile yola çıktığımızı gösteriyor" dedi.

SAĞLIKLI BESLENME VE DÜZENLİ EGZERSİZ GEREKLİ

Obezite veya obeziteye ilişkin sağlık sorunlarının, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da dünyada bir numaralı sorun olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Kilo yönetimi ve ideal kilonun korunması özellikle ileri yaştaki ve kısırlaştırılmış kediler başta olmak üzere tüm kedilerin sağlığı için büyük bir önem arz ediyor. Kilo yönetiminin ise ana etmenini mamaların doğru porsiyonlaması, kedinin özelliklerine göre doğru mama seçimi ve yalvarma davranışına ekstra mama vererek karşılık vermemek oluşturuyor. Evcil hayvanlarda giderek artan aşırı kilo ve obezite kaynaklı sağlık risklerine dikkat edilmelidir. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz çok önemli" diye konuştu.

VETERİNER KLİNİK ZİYARETİ ZORLU BİR SÜREÇ

Kedi sahiplerinin yüzde 45'i muayene öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanılan stresin, veteriner klinik ziyareti sürecinde onları en çok zorlayan konu olduğunu belirtiyor. Kedi sahiplerinin yüzde 20'si klinik yolculuğu sırasında yaşanılan bu stresi, klinik ziyareti sırasında en çok zorlanılan konu olarak ifade ederken; yüzde 14'ü en çok kedisini taşıma çantasına yerleştirirken zorlanıyor. Kedi sahiplerinin yüzde 80'e yakını; veteriner klinik ziyaretinin daha kolay bir süreç olması halinde kedilerini çok daha sık sağlık kontrollerinden geçireceğini belirtiyor.

Her 10 kedi sahibinden 4'ü hayvanını besleyeceği mama miktarını belirlerken beslenme tablosundaki değerlere uyarak ölçü kabı ve tartı ile veriyor; yüzde 33'ü ise kedisinin önünde sürekli mama bulunduruyor. Kedi sahipleri ortalama olarak 3 ayda bir kilo kontrolü yapıyor.

Kedi sahiplerinin yüzde 60'tan fazlası kedilerine mama verirken herhangi bir ölçüleme veya miktar ayarlamasında bulunmuyor. Anket katılımcılarının yarısından fazlası, hayvanlarda kilo kontrolü yoluyla sağlıklı yaşam geçirebilmeleri için kritik önemde olan mama miktarı ayarlamasında bulunmadığını, mama kabının sürekli olarak dolu bulundurduğunu veya kedilerin yalvarma davranışı gösterdiği anlarda mama verme yoluyla yalvarma davranışlarını yönettiklerini belirtiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı