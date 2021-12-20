- Kedi Kasabası'nın Misafir'i katır

"Misafir" isimli katır ile kedilerin gülümseten dostluğu

SAMSUN - Ayağındaki kalıcı hasar sebebiyle ölüme terk edilen yaralı katır tedavi edilerek Samsun Büyükşehir Belediyesi Kedi Kasabası'nda koruma altına alındı. Durumu iyi olan ve 'Misafir' ismi verilen katırın kedilerle dostluğu görenleri gülümsetiyor.

Samsun'un Terme ilçesinde yaralı halde bulunan katırın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapılan tetkikler neticesinde ayağındaki kronik hasarın tedavi edilemeyeceği ve katırın ağır işlerde çalıştırılamayacağı belirlendi. Sol arka ayağında travmaya bağlı ciddi hasar tespit edilen katır, Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Bakımları yapılan katır, burada Kedi Kasabası doğal yaşam alanına yerleştirildi. Kedilerle birlikte uyum içinde yaşayan katırın keyfi yerinde. 25 dönümlük bir alanda istediği gibi gezebilen katır sahiplenilmeyi bekliyor.

"Kedilerle çok iyi arkadaş"

Katırın tedavi ve bakım sürecini anlatan Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Savaş Kasap,

"4 Kasım'da duyarlı bir vatandaşımız tarafından sol arka ayağında zedelenme, darbeye bağlı yaralanmayla bize geldi. Bu vatandaşımızın da bu güzel duyarlı talebine kayıtsız kalmadık. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 5 Kasım'da gerekli ekipman ve hekimlerimizle beraber katırımızı Terme ilçemizden aldık. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesine naklini sağladık. Orada gerekli tetkik muayeneler yapıldıktan sonra sol arka ayağındaki hasarın kalıcı olduğunu bundan sonraki hayatında ağır yükte çalışamayacak vaziyette olduğunu oradaki hekimlerimiz bize raporladı. Katırımıza 'Misafir' adını verdik. Misafirimizi aldık ve Türkiye'nin en güzel belki de tek örneği olan kedi kasabamıza getirdik. Burada kedilerimizin özgürce yaşadığı 25 dönümlük bir açık alanımız var. Onların yanına biz de onu misafir ettik. Burada çok keyifli, istediği gibi gezebiliyor. Zemin yumuşak, keyfi yerinde. Kedilerle çok iyi arkadaş. Kediler bazen üstüne çıkıyor. Onlarla koşuşturuyorlar. Bazen beraber bile yatıyorlar. Bazen 5 - 10 tane kediyi kucağına da alabiliyor. Biz de onu burada ömrünü ne kadar daha keyifli geçirebilirse o kadar misafir etmek istiyoruz. Duyarlı bir vatandaşımız olur da bu katırı ömrünün sonuna kadar başka hayvanların da olduğu daha güzel bir yerde misafir etmek, sahiplenmek isterse de o konuda da biz ona yardımcı oluruz. O da olmazsa da Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz katırımızı ömrünün sonuna kadar burada kedilerimizle beraber ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.