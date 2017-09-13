Kebapçı Selahattin'in Etiler Şubesinin Kaçak Olduğu İddia Edildi

Fatih Terim'le yaşadığı kavgayla gündeme gelen Selahattin Aydoğdu'nun İstanbul Etiler'de bulunan kebap salonunun kaçak olduğu öne sürüldü. İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, anılan yerle ilgili soru önergesi verdi. Yapılan başvuruda kaçak yapıların yıkılarak işletme ruhsatının da iptal edilmesi istendi.

KAÇAK YAPILAR EKLENDİ

Önergede özetle: "Tip proje olarak inşa edilmiş binanın yapısı yasa dışı bir biçimde bozulmuş. Binanın bahçesi yan taraftaki arsanın tamamı kapatılarak adeta pergoladan yeni bir yapı yapılmış. Kapı girişi de pergoladan verilmiş ana binadan değil dolayısı ile kaçak pergoladan dolayı komşu mesafeleri de ihlal edilmiş" dedi.

ONAYLI PROJEYE AYKIRI

İBB Meclis Üyesi Sağ, anılan caddedeki binaların, bodrum, giriş kat ve normal kattan oluştuğuna işaret ederek şöyle denildi: "Şikâyet konusu bina çatı katı eklentisi de yapmış. Pergola plan notlarına da aykırı… Hemen yanındaki binalara bakıldığında durum daha da net olarak görünüyor. Onaylı projesine aykırı imalat yapılmıştır ve imar kirliğine sebep vermektedir ve bu suçtur."

HEM YIKIM HEM PARA CEZASI TALEBİ

Onaylı projeye aykırı imalat yapıldığını öne süren Sağ önergesinde "Onaylı projesine aykırılık varsa belediye encümeni yıkım ve para cezası versin. İskân belgesi ve işletme ruhsatı iptal edilsin" talebinde bulundu.

Sağ, İBB'ye verdiği önergenin yanı sıra İstanbul 3 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurumu'na da anılan yer ile ilgili başvuruda bulundu. Başvuruda "Tarafınızdan onaylanan restorasyon projesine tüm aykırılıkların tespit edilmesi…" talebinde bulunuldu. (Hürriyet)