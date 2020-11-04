Kdz. Ereğli TSO, Hatay Dörtyol TSO ile kardeş oda oldu
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Kdz. Ereğli TSO, Hatay Dörtyol TSO ile kardeş oda oldu

04.11.2020 18:24 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:29
Kdz. Ereğli TSO, Hatay Dörtyol TSO ile kardeş oda oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Hatay Dörtyol TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Hatay Dörtyol TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Hatay Dörtyol TSO yönetimi Kardeş Oda protokolü yapmak üzere Kdz. Ereğli TSO'yu ziyaret etti. Ziyarette, Dörtyol TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Dede Tokgöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nadir Bülbül, Genel Sekreter Yardımcısı Melih Dönmez ile Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Çaygeç, Özgür Erdoğan ve Genel Sekreter Gündüz Acar yer aldı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Hatay'da son zamanlarda yaşanan talihsiz olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Keleş Konuşmasında "Ziyaretten dolayı Dörtyol TSO yönetimine teşekkür ediyorum. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Hatay'ın son zamanlarda yaşadığı talihsiz olaylara çok üzüldük. Kdz Ereğli olarak her zaman Hatay'ın yanında olacağız. Ülkenin Kuzeyinde yer alan İlçemiz ile en güneyinde yer alan Dörtyol TSO arasında imzalanacak olan Kardeş Oda Protokolü ile birlikte çalışmalar gerçekleştirilebilir, karşılıklı ticaretimiz arttırabilir, projeler üretilebilir. Birçok alanda iş birlikleri yapılarak Ülkemize katkı sunulacaktır."

Yapılan konuşmanın ardından her iki yönetim kurulu başkanı arasında 'Kardeş Oda Protokolü' imzalandı.

Kardeş Oda Protokolü hazırlanmasının ardından, her iki oda yöneticileri Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil Posbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki odanın kardeş oda olmaları konusunda ki sevincini de oda Yöneticilerine aktararak her iki odaya da başarı temennisinde bulundu. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli TSO, Hatay Dörtyol TSO ile kardeş oda oldu
Kdz. Ereğli TSO, Hatay Dörtyol TSO ile kardeş oda oldu
Kdz. Ereğli TSO, Hatay Dörtyol TSO ile kardeş oda oldu
Kdz. Ereğli TSO, Hatay Dörtyol TSO ile kardeş oda oldu
Kdz. Ereğli TSO, Hatay Dörtyol TSO ile kardeş oda oldu
Kdz. Ereğli TSO, Hatay Dörtyol TSO ile kardeş oda oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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