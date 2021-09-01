Kdz. Ereğli Belediyespor tecrübeli oyuncu ile anlaştı
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Kdz. Ereğli Belediyespor tecrübeli oyuncu ile anlaştı

Kdz. Ereğli Belediyespor tecrübeli oyuncu ile anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig'inde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig'inde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer komitesi 29 yaşındaki tecrübeli önlibero Harun Tutum ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Kdz. Ereğli Belediyespor'da transfer çalışmalarını titizlikle sürdürürken son olarak Bolu Abant forması giyen önlibero Harun Tutum ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Bolu Abant forması ile Bal liginde final oynayan Tutum'un 1. Ligde 1, Türkiye Kupasında 2, 3. Lig'de 79 maçı bulunuyor. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyespor tecrübeli oyuncu ile anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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