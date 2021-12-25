KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 68 Çankaya Üniversitesi: 81

ELAZIĞ (İHA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi'ne 81-68 mağlup oldu.

İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan başkent ekibi ilk periyodu 31-15 önde tamamladı. İkinci periyotta Elazığ ekibi farkı bir nebze azaltsa da devreye Çankaya Üniversitesi'nin 49-37 üstünlüğü ile girildi. 3. çeyrekte dış atışlardan önemli sayılar bulan Ankara ekibi bu periyodu da 65-49 önde kapattı. Mücadelenin son periyodunda da hata yapmayan Çankaya Üniversitesi salondan 81-68'lik galibiyetle ayrıldı. Elazığ İl Özel İdare'de Lindsey Pulliam'ın 21 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, Çankaya Üniversitesi'nde Chantella White 25 sayıyla maçın en skoreri oldu. - ELAZIĞ