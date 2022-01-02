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KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Çankaya Üniversitesi: 87

KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Çankaya Üniversitesi: 87
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 12. haftasında evinde oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi'ne 87-73 mağlup oldu.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol, ligin 12. haftasında evinde oynadığı maçta Çankaya Üniversitesi'ne 87-73 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar evinde rakibi Çankaya Üniversitesi'ne 14 sayı farkla kaybetti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Alper Özkök xx, Anıl Veziroğlu xx, Seda Esen xx

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x, (9), Meltem Topaloğlu x (5), Sevgi Tonguç x (8), Brooque Williams xx (25), Egle Sventoraite xx (14), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x, Stephanie Zenora Madden x (6), Fahriye Abdi x (6), Gökçe Doğan x,

Çankaya Üniversitesi: Elina Dikaioulaku xx (20, Alexis Prince xxx(29), Latanya White xx (11), Derin Yaya xx (11), İnci Güçlü xx (12), Tuğba Melike Oral xx (2), Tuğçe Murat x (2),

Periyotlar:

1.Periyot: 15-24

Devre: 37-52

3.Periyot: 54-75 - KAYSERİ

KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 73 Çankaya Üniversitesi: 87

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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