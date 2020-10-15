Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği yapacak
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Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği yapacak

15.10.2020 06:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 06:22
Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği yapacak

NUR Türkiye Uzay Ajansı ile Kazakistan Uzay ve Havacılık Komitesi arasında uzay alanında iş birliği mutabakatı imzalandı.

NUR Türkiye Uzay Ajansı ile Kazakistan Uzay ve Havacılık Komitesi arasında uzay alanında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Kazakistan Dijital Gelişme, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Kazakistan'a gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Bakan Bagdat Musin ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasında uzay alanında iş birliği konuları ele alındı.

Kazakistan temasları kapsamında Yıldırım ve beraberindeki heyet, başkent Nur Sultan'daki ulusal uzay merkezini ziyaret ederek uzaktan algılama uydu sistemlerini inceledi.

Türk heyeti, daha sonra Kızılorda eyaletindeki Baykonur Uzay Üssü'ne giderek Soyuz MS-17 uzay aracının fırlatılmasını izledi.

Yıldırım, ziyaret çerçevesinde Kazakistan Uzay ve Havacılık Komitesi Başkanı Baubek Oralmagambetov ile de bir araya geldi. Taraflar, görüşmenin ardından uzay alanında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Yıldırım, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Söz konusu belge, iki ülkenin uzay kurumları ve şirketleri arasında pratik iş birliğinin başlamasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aliia Raimbekova

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