Kazakistan'dan Kıbrıs'a Kadar Sertifikalı Çilek Fidesi İhracatı Kayseri'den Yapılıyor Kayseri'nin Develi ilçesinde 31 milyon 543 bin adet çilek fidesi sertifikalandırılırken, çilek fideleri başta Kazakistan olmak üzere Irak, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 31 milyon 543 bin adet çilek fidesi sertifikalandırılırken, çilek fideleri başta Kazakistan olmak üzere Irak, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Çilek yetiştiriciliğinde de diğer tüm tohum, fide, fidan üretim materyallerinde olduğu gibi sertifikalı fideler kullanılmalıdır. Yaygın olarak kullanılan fide tipleri Frigo, taze ve yeşil fidelerdir. Frigo fideler bahar aylarında dikilen anaç fidelerden oluşan yavru bitkilerin, tam dinlenmeye girdikten sonra kış ortasında sökülerek dikim zamanına kadar soğukta muhafaza edilmesiyle elde edilmektedir" diyerek bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "İlimizde Develi bölgesinde 2019 yılında fide- fidan sertifikasyonu çalışmalarında 31.543.000 adet çilek fidesi sertifikalandırılmıştır. Türkiye genelinde sertifikalandırılan fidelerin yaklaşık olarak %50 si ilimizde üretilmektedir. Üretilen fidelerin çoğunluğu ülkemizin birçok bölgesine satılmakta ve bir kısmı da Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan gibi çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir" diyerek şu bilgileri verdi:

"Üretilen tohum, fide ve fidan ihracatı ön izne bağlı olup, bakanlığımızın ilgili kuruluşlarından gerekli izinleri alan firmalar yine Bitki Sağlığı ve Karantina bölümlerinde görevli inspektörlere başvurularını yaparak hastalık ve zararlı kontrollerini yaptırarak, alacakları "Bitki Sağlık Sertifikası" ile ihracatlarını gerçekleştirmektedirler.

Bu kapsamda ilimizden 2020 yılında şu an itibarıyla Kazakistan'a 1.040.000 adet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ise 96.000 adet çilek fidesi ihracatı gerçekleştirilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA