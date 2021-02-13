Kazakistan Büyükelçisi: Kazakistan'da pandemi döneminde Türk şirketlerin sayısı yüzde 20 arttı

KAZAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakistan'da pandemi döneminde Türk şirketlerin sayısı yüzde 20 artmış bulunmaktadır" dedi.

Karabük'e gelen Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi, ardından da Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezen Saparbekuly, "Kazakistan demir çelik üretimde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi. Hem demir çelik ham maddesi olarak hem de üretim olarak. Tabi bu farklı bir teknoloji. Kazakistan'da bunun gibi üretim teknolojisi henüz yok. Biz de bu üretimin nasıl yapıldığını gördük. Türkiye'deki gibi firmaları Kazakistan'da görmek isteriz. Yüksek teknolojili ve katma değerli demir çelik üretimlerin olmasını isterim. Gurur duyulması gereken bir şey. İnşallah Kazakistan ve Türkiye arasındaki ekonomik, ticari yatırım alanındaki iş birliğimiz gelişir. Kazakistan dünyada en iyi yatırım yapılabilecek ilk 25 ülkeden birisidir. Bu konuda Kazakistan'ın çeşitli hukuk güvenceleri de tamdır. Günümüzde Kazakistan'da en çok çalışan yatırımcıların arasında başta Türk yatırımcıları gelmekte. Kazakistan'da toplam 3 bine yakın Türk şirketleri faaliyet göstermekte" dedi.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRK ŞİRKETLERİN SAYISI YÜZDE 20 ARTMIŞ BULUNMAKTA' Saparbekuly, pandemiye rağmen Kazakistan'da ticarette yüzde 5'lik bir daralma olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son 1 senede yani pandemi döneminde Türk şirketlerin sayısı yüzde 20 artmış bulunmaktadır. Bu da gurur verici bir şey. Kazakistan'da yatırım yapmayı fırsat olarak görüyorum. Sanayi yatırımları arasında Türkiye ilk 3 yatırımcılardan birisidir. Geçtiğimiz son 2 senede Türkiye'den gelen yatırımcılar Türkiye'nin yurt dışına yapılan yatırımları arasında 14'üncü sıraya yükseldi. Türkiye ile ticari ilişkilerimiz her gün gelişmekte. Bu sene pandemiye rağmen ticaretimizde yüzde 5'lik bir daralma var. Ama bu çerçevede Kazakistan'daki genel ticaret hacminde Türkiye'nin payı 7'nci sıradan 6'ncı sıraya yükseldi. Önemli bir gelişme. Ticaret, ekonomi ve yatırım alanındaki ilişkilerimiz halklarımızın kardeşliği ruhunda gelişmeye devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR