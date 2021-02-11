Kaza geçiren efsane pilot Fernando Alonso, hastaneye kaldırıldı
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Kaza geçiren efsane pilot Fernando Alonso, hastaneye kaldırıldı

11.02.2021 23:44 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:49
Kaza geçiren efsane pilot Fernando Alonso, hastaneye kaldırıldı

Formula 1'in şampiyon pilotlarından İspanyol Fernando Alonso, İsviçre'de bisiklet antrenmanı esnasında arabayla çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan Alonso, hastaneye götürüldü.

Formula 1'in tecrübeli pilotlarından dünya şampiyonu sürücü Fernando Alonso, İsviçre'de bisikletiyle spor yaparken kaza geçirdi. İtalyan medyasından gelen haberlere göre Alonso yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Fernando Alonso, İsviçre'de bisikletle antrenman yaptığı esnada bir arabayla kazaya karıştı. Alonso'nun kazanın ardından hastaneye kaldırıldığı ve yaralarıyla kırıklarının olabileceği belirtildi.

"BİLİNCİ AÇIK, DURUMU İYİ"

Alpine F1 takımıyla beraber Formula 1'de yarışma hesapları yapan Alonso'yla ilgili takımdan da açıklama geldi ve "Alonso'nun bilinci şu an açık. Kendisi iyi ve yarın sabah hastanede bazı kontrollerden geçecek" denildi.

Takımın iletişim direktörü ise İtalyan medyasına yaptığı açıklamada İspanyol pilotun kırıklarının olmadığını belirtti.

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