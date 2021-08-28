Kayserisporlu yönetici dünya evine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserisporlu yönetici dünya evine girdi

Kayserisporlu yönetici dünya evine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Köse dünya evine girdi.

Yukatel Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Köse dünya evine girdi.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'un yönetim kurulu üyelerinden Hasan Köse, hayatını Büşra Aydın ile birleştirdi. Bir salonda düzenlenen düğün töreninde kalabalık davetli grubun önünde nikahları kıyılan Hasan Köse ile Büşra Aydın, bekarlığa veda ederek bir ömür boyu mutluluğa "evet" dedi.

Çiftin nikahını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kıyarken nikah şahitleri ise Kayserispor Başkan Yardımcısı Ali Çamlı, Kayserispor eski yöneticilerinden Mustafa Tokgöz, Sedat Kılıç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç ve gelinin bazı arkadaşları oldu. Genç çift, Talas Belediye Başkanı'nın evlilik sorusuna "evet" diyerek davetlilerden alkış aldı. - KAYSERİ

Kayserisporlu yönetici dünya evine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Acun Ilıcalı Celil Nalçakan Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Burak Elmas Sergen Yalçın Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayserisporlu yönetici dünya evine girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 14:30:36. #1.16#

title