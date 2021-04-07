Kayserisporlu Uğur Demirok: "1 puanın önemini sezon sonu anlayacağız"
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Kayserisporlu Uğur Demirok: "1 puanın önemini sezon sonu anlayacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserisporlu Uğur Demirok: '1 puanın önemini sezon sonu anlayacağız'

Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Uğur Demirok, Trabzonspor karşısında alınan 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı

Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Uğur Demirok, Trabzonspor karşısında alınan 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Kayserispor'un defans futbolcularından Uğur Demirok, deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçında alınan 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Uğur Demirok, "Trabzonspor gibi büyük camia ile deplasmanda oynamak zor. Golü erken bulmamız handikap oldu. Geride karşılamak zorunda kaldık. Trabzonspor'un direkten dönen topları var. Biz de takım olarak inanılmaz mücadele ettik. Sıkıştırılmış fikstür var. Çok zorlu sezon geçiyor. Kalan maçlarda takımımızı ligde tutup, burada 1 puanın önemini sezon sonu anlayacağız. 1 puan ile dönmek ve bu mücadeleyi görmek çok önemli" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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